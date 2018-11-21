21 ноября, в День Достоинства и Свободы, Факты ICTV вспоминают события Революции Достоинства и рассказывают истории участников Евромайдана.

21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Этот день посвящен двум судьбоносным событиям в истории современной Украины – Оранжевой революции и Революции Достоинства.

День Достоинства и Свободы был установлен указом президента Петра Порошенко от 2014 года.

В этот день люди собираются на Майдане Независимости, куда сносят лампадки и цветы в память погибших героев революции.

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Революция Достоинства – как это было

Евромайдан или Революция Достоинства стал символом борьбы народа за свои права. Тысячи молодых людей вышли на Майдан Независимости в знак протеста против действий президента Виктора Януковича, который отказался подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Напомним, Факты ICTV писали об истории и традициях Дня Достоинства и Свободы.

Считается, что инициатором митинга стал тогда еще журналист, а ныне депутат Верховной Рады, Мустафа Найем. Он написал пост в соцсети с призывом собраться под монументом Независимости вечером 21 ноября.

Тогда люди еще не подозревали, что акция будет продолжаться четыре месяца и, хоть приведет к смене власти, но унесет сотни жизней.

Переломным моментом стала ночь на 30 ноября, когда для разгона студентов полиция применила силу. Тогда в Киев начали съезжаться сотни людей, а протестное движение переросло в борьбу против правящего режима, коррупции и нарушения прав человека.

Что общего у школьницы, пожилого атамана казаков и молодой девушки, которая только что закончила университет? Факты ICTV собрали истории людей, которых связывает Майдан, и рассказывают, как в их жизни состоялась Революция Достоинства.

Василий Мазуренко

Отаман фастовских казаков, 72 года

Народ возмутило то, что власть побила детей.

Я ездил на Майдан уже после избиения студентов с нашими казакам, с ныне покойным Александром Ходаковским (фастовский казак, не путать с боевиком) на его машине.

Мы собирали необходимые медикаменты, теплую одежду и готовили детям еду – варили каши и супы. Люди активно помогали. Никто не отказывал, люди отдавали последнее.

Кроме волонтерства, мы ходили по палаткам и рассказывали детям историю казачества. Кобзарь пел песни, а мы с казаками делились историей о нашем роде и наших корнях. Часто были интересные беседы с детьми, потому что они же всего этого не знают.

В один из таких дней я очень легко оделся, а на Майдане тогда было холодно. Так заболел двусторонним воспалением легких. Пришлось остаться дома.

Но когда загорелся Дом профсоюзов, поехал на помощь.

Я знал, что жена меня не отпустит, поэтому взял ключи от дома, запер ее, а сам убежал на Майдан.

Я стоял у баррикад и помогал чем мог. Брусчатку не бросал, потому что не докину. И как на духу помню, когда Беркут прорвал оборону, дети закричали: “Родители, помогайте!”.

Не думая, останутся ли в живых, люди двинули в сторону Беркута.

Для меня это пример того, насколько сила духа человека способна победить физическую и помочь отстоять свои права.

Я видел, как выносили детей, видел ту всю кровь. Детей. Я по другому их не могу назвать. У меня же сын такого возраста. Было очень больно.

Я хотел и хочу, чтобы у наших детей, внуков и правнуков было будущее.

Кристина Морозова

Волонтер, 28 лет

Я тогда уже закончила университет, это было после шестого курса.Сначала мы с подругой просто ездили на Майдан и пытались понять, чем мы можем быть полезны.

Тогда еще было четкое разделение – был политический майдан подальше от Европейской площади. Туда никто не хотел идти, потому что там звучали политические лозунги. Не хотелось участвовать в общем пиаре.

Впоследствии мы оказались в Доме профсоюзов, где помогали разливать чай и делали бутерброды.

В ночь, когда произошло избиение студентов, меня не было на Майдане. Но мы с родителями пришли первого декабря на Марш миллиона.

У меня было дежавю, что это похоже на Оранжевую революцию. Мне тогда было лет 14 и я смотрела все по телевизору. Но мама, которая там была, говорила, что людей гораздо больше и по ощущениям ситуация отличалась.

У меня было ощущение единения. Я встречала много знакомых, которых не видела годами. Это еще раз подтверждало – ты в правильном месте и здесь должны быть все.

С 18 по 20 февраля я была в соборе возле Майдана, где у нас размещался штаб. Мне дали два телефона – старенькую Nokia и еще какой-то мобильный. Мы координировали поставки лекарств и необходимых вещей.

Только когда вечером второго дня ко мне приехал друг, я поняла, что даже не было времени банально сходить в туалет. Телефон постоянно звонил.

У нас была договоренность с врачами – они говорили нам, что надо, а мы вывешивали списки в интернете. Люди реагировали моментально – за считанные часы привозили все, что нужно – от простейших препаратов до редких.

Быть на Майдане – не подвиг. Это было нормально. Это был скорее признак здравого смысла, признак общности людей. Удивление вызвали люди, которые были равнодушными.

Затем произошла война и там люди проявили настоящий героизм.

Екатерина Галаджий

Общественная активистка, 22 года

На момент Революции мне было 17 лет, я училась в 11 классе. Мне хотелось быть причастной к чему-то более глобальному, чем просто уроки.

Я ходила на Майдан, чтобы помогать – готовить еду, носить продукты.

Там я познакомилась с активистами и мы начали сотрудничать. Я была в 16-й сотне.

Когда начались столкновения между правоохранителями, они присоединились к защите и на Грушевского, и в правительственном квартале. Мы помогали – приносили воду и еду туда.

Как раз во время конфликта в правительственном квартале, уже после событий на Грушевского, мы носили туда воду, потому что там начали распылять слезоточивый газ.

В один момент все люди начали бежать в сторону Институтской вниз. Мы не понимали, что происходит.

Там была огромная баррикада с мешками со снегом, арматурой и различным металлоломом. В этой баррикаде – ворота для того, чтобы перейти вниз на Майдан.

Но было такое количество людей, что не все смогли втиснуться в те ворота. Люди начали перелезать через баррикаду, а она была довольно высокая и это было сложно. Кто-то падал, кто-то травмировался не от рук правоохранителей, а из за нее.

Я полезла через баррикаду и упала. Пока я поднялась и оглянулась, все люди уже перешли на другую сторону, а Беркут был уже в трех шагах от меня. Было очень страшно.

Я растерялась и кричала: “Помогите!”. Какой-то мужчина, который стоял на баррикаде, схватил меня за руку и буквально перебросил через нее.

У меня был шок, разбитые коленки, поцарапанные руки. Вокруг травмированые люди.

Люди кричали с другой стороны баррикады, где их ловили беркутовцы. Судьба многих из них осталась неизвестной.

Для меня, как для человека, который продолжает вести активную общественную деятельность, революция не закончена. Я не могу сказать, что это прошло и я выдохнула с облегчением.

Революция Достоинства стала символом воли народа. Зима 2013-2014 годов изменила историю Украины. Тысячи людей, которые были на Майдане, изменили историю. Теперь на призыв Слава Украине, непременно отвечают – Героям слава.

За десять лет страна пережила две революции. С момента последней прошло пять лет. Возможно, все меняется не так быстро, как бы нам хотелось. Но изменения произошли, этого нельзя отрицать – страна освободилась от коррумпированной власти, начала уверенное движение в Европейский Союз.

Революция разоблачила и то, кто друг, а кто враг – страна, которую украинцы считали собратом, нарушила территориальную целостность как только была дестабилизирована политическая ситуация.

Фото: gettyimages, dreamstime, Катерина Опал, Христина Морозова

Лилия Ященко