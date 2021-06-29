5 лет без Мифа. В Украине и Франции вспоминают певца и добровольца Василия Слипака

Он променял мировую сцену на окопы. И отдал жизнь за Украину. Ровно пять лет назад на фронте погиб Василий Слипак.

Он был солистом Парижской оперы. У него был такой диапазон голоса, о котором говорили — такие таланты рождаются раз в столетие. Его блестящая карьера только набирала обороты, когда в Украине началась война. Певец взял позывной Миф и в 2015 году добровольцем впервые пошел на войну.

У него было три ротации. Пуля снайпера прервала жизнь Слипака, попав в него во время боя под Луганским Донецкой области в 2016 году. Сегодня Василия Спивака вспоминают не только в родном Львове, но и в не менее знаковом для него городе — Париже.

Монета на честь Слипака

Национальный банк Украины ранее ввел в обращение двухгривневую монету в честь Слипака.

Монету в честь погибшего героя собираются выпустить 35-тысячным тиражом.

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