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Максим Зайченко |

5 років без Міфу. В Україні і Франції згадують співака і добровольця Василя Сліпака

Він проміняв світову сцену на окопи. І віддав життя за Україну. Рівно п’ять років тому на фронті загинув Василь Сліпак.

Він був солістом Паризької опери. У нього був такий діапазон голосу, про який говорили – такі таланти народжуються раз на століття. Його блискуча кар’єра тільки набирала обертів, коли в Україні почалася війна. Співак взяв позивний Міф і у 2015 році добровольцем вперше пішов на війну.

У нього було три ротації. Куля снайпера перервала життя Сліпака, потрапивши в нього під час бою під Луганським Донецької області у 2016 році. Сьогодні Василя Співака згадують не тільки в рідному Львові, а й у не менш знаковому для нього місті – Парижі.

Монета на честь Сліпака

Національний банк України раніше ввів в обіг двогривневу монету на честь Сліпака.

Монету на честь загиблого героя мають намір випустити 35-тисячним тиражем.

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