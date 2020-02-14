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Факты / Видео / Украина

5 лет Широкинской операции: как Азов занимал важные высоты под Мариуполем

В эти дни исполняется 5 лет проведения Широкинской наступательной операции. Полку Азов тогда удалось отбросить вооруженные формирования пророссийских боевиков и занять господствующие высоты. Бои за Широкино были очень жестокими, пришлось эвакуировать большинство жителей. Тогда погибли 12 гражданских широкинцев, еще 24 тяжело ранили.

К этой дате Восточноукраинский центр общественных инициатив презентовал мониторинговый отчет. В нем рассказывается о нарушении международного гуманитарного права на территории некогда популярного курорта на Азовском море. Детали в сюжете Татьяны Ураловой.

Напомним, во время заседания ТКГ в Минске согласовали один из участков разведения сил в районе Гнутового, который ранее был предложен украинской стороной, работа над согласованием других продолжается.

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