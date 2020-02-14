Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

5 років Широкинській операції: як Азов займав важливі висоти під Маріуполем

У ці дні виповнюється 5 років проведення Широкинської наступальної операції. Полку Азов тоді вдалося відкинути збройні формування проросійських бойовиків і зайняти панівні висоти. Бої за Широкине були дуже жорстокими, довелося евакуювати більшість жителів. Тоді загинули 12 цивільних широкинців, ще 24 важко поранили.

До цієї дати Східноукраїнський центр громадських ініціатив презентував моніторинговий звіт. В ньому розповідається про порушення міжнародного гуманітарного права на території колись популярного курорту на азовському морі. Деталі у сюжеті Тетяни Уралової.

Нагадаємо, під час засідання ТКГ у Мінську погодили одну з ділянок розведення сил в районі Гнутового, яку раніше було запропоновано українською стороною, робота над погодженням інших триває.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Близькість до ворога і пристріляні бійниці. ЗСУ тримає оборону під Авдіївкою
Близькість до ворога і пристріляні бійниці. ЗСУ тримає оборону під Авдіївкою
12 кроків заради миру: в Мюнхені представлено план завершення війни на Донбасі
12 кроків заради миру: в Мюнхені представлено план завершення війни на Донбасі
На Донбас через пункти пропуску РФ потрапили понад 340 військових – ОБСЄ
На Донбас через пункти пропуску РФ потрапили понад 340 військових – ОБСЄ
Як отримати статус учасника бойових дій – інструкція
Як отримати статус учасника бойових дій – інструкція
Перепис населення на Донбасі та в Криму хочуть провести за допомогою супутника
Перепис населення на Донбасі та в Криму хочуть провести за допомогою супутника
ТКГ погодила ділянку для розведення сил у районі Гнутового
ТКГ погодила ділянку для розведення сил у районі Гнутового
Припинення війни на Донбасі залишиться у пріоритеті – Єрмак
Припинення війни на Донбасі залишиться у пріоритеті – Єрмак
Обстріли і нове розведення сил: Зеленський і Меркель обговорили Донбас
Обстріли і нове розведення сил: Зеленський і Меркель обговорили Донбас

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка