5 років Широкинській операції: як Азов займав важливі висоти під Маріуполем

У ці дні виповнюється 5 років проведення Широкинської наступальної операції. Полку Азов тоді вдалося відкинути збройні формування проросійських бойовиків і зайняти панівні висоти. Бої за Широкине були дуже жорстокими, довелося евакуювати більшість жителів. Тоді загинули 12 цивільних широкинців, ще 24 важко поранили.

До цієї дати Східноукраїнський центр громадських ініціатив презентував моніторинговий звіт. В ньому розповідається про порушення міжнародного гуманітарного права на території колись популярного курорту на азовському морі. Деталі у сюжеті Тетяни Уралової.

Нагадаємо, під час засідання ТКГ у Мінську погодили одну з ділянок розведення сил в районі Гнутового, яку раніше було запропоновано українською стороною, робота над погодженням інших триває.

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