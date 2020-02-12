ТКГ согласовала участок для разведения сил в районе Гнутового

Во время заседания ТКГ в Минске согласовали один из участков разведения сил в районе Гнутового, который ранее был предложен украинской стороной, работа над согласованием других продолжается.

Украинская сторона подчеркнула, что полное прекращение огня, вывод из Донбасса вооруженных формирований и военной техники, восстановление контроля над границей является базовой предпосылкой для начала политического процесса, в частности выборов.

До следующего заседания ТКГ в Минске должен быть разработан проект дорожной карты по открытию КПВВ в Золотом и Счастье.

Также был передан уточненный список людей для освобождения. Кроме того, стороны предоставили предложения по методике поиска пропавших без вести.

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Подгруппа по социально-экономическим вопросам обсудила вопросы водообеспечения всего Донбасса, которые являются критическими и требуют действенных шагов.

Кроме того, украинская сторона настаивает на обеспечении полной безопасности работы сотрудников миссии ОБСЕ. СММ ОБСЕ должна иметь беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, как это предусмотрено ее мандатом.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что прекращение войны на Донбассе останется в приоритете для президента Владимира Зеленского.

Источник: Дарка Олифер