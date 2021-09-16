Виправдовували РФ та пропагували антивакцинаторів: на Харківщині викрили ботоферму

50 тис. проросійських ботів: на Харківщині ліквідували масштабну ботоферму
Служба безпеки України викрила ботоферму, яка працювала в інтересах Російської Федерації – так звана “армія” ботів налічувала майже 50 тис. фейкових акаунтів у соцмережах.
Створив її житель Харківщини, який добре розуміється на телекомунікаціях.
Слідчі СБУ вилучили в нього 5 тис. сім-карток українських мобільних операторів.
На кожну з цих організатор реєстрував щонайменше по п’ять фейкових акаунтів і передавав їх замовнику, оплату за роботу отримував у рублях через електронні платіжні системи.
Через ботів у соцмережах пропагувалася антивакцинальна кампанія, виправдовувалася агресія Росії в Україні та дискредитувалася українська влада.
Правоохоронці провели обшук у помешканні фігуранта і окрім сім-карток виявили у нього GSM-шлюзи та SIM-банки, а також комп’ютерне обладнання із доказами його злочинів.
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Наразі слідчі дії тривають, українські правоохоронці з’ясовують причетність до цієї справи російських спецслужб та їх зв’язок із фігурантом.