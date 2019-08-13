58 лет назад начали строить Берлинскую стену: история символа оккупации СССР

58 лет назад Советский Союз начал строить Берлинскую стену, которая, как считали в Кремле простоит вечно и зафиксирует зону влияние в Восточной Европе. Но стена простояла всего три десятилетия и упала.

Самую известную стену 20 века возвели чрезвычайно быстро. Первый забор построили за одну ночь. 100 тысяч полицейских, при поддержке советской армии натянули колючую проволоку через весь город и закрыли границу.

Спецоперацию готовили заранее, и западные спецслужбы ее упустили. Стена по живому перерезала город и почти 30 лет разделяла страну, город и семьи. Сначала берлинцы надеялись, что это временные меры, но ошиблись.

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Стену достраивали и укрепляли до 1975 года, берлинская стена превратилась в сложный комплекс баррикад и ловушек. С востока конструкция выглядела так: бетонная стена высотой 3-4 метра с колючей проволокой и с сигнализацией.

В 1989 году Восточная Европа уходит от СССР и берлинская стену потерял смысл. Именно в это время в Дрездене служил подполковник КГБ Владимир Путин, который падения и стены в Германии, и развал Советского Союза считает главной катастрофой 20 века.

Поэтому придя к власти, Путин поставил цель вернуть в сферу влияния по крайней мере бывшие республики СССР и главное – Украину. Пока стена русского мира – это линия столкновения на Донбассе.

Кремль строит стены и полагается на оружие, игнорируя стремление народов к свободе. Именно выступления сотен тысяч людей сломали имперскую политику Москвы и в Германии, и в Украине.

Напомним, Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский и Владимир Путин подпишут соглашение для решения проблем между странами.

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