58 років тому почали будувати Берлінський мур: історія символу окупації СРСР

58 років тому Радянський Союз почав будувати Берлінську стіну, яка, як вважали в Кремлі простоїть вічно та зафіксує зону вплив у Східній Європі. Але мур простояв лише три десятиріччя і впав.

Найвідомішу стіну 20 століття звели надзвичайно швидко. Першу загорожу спорудили за одну ніч. 100 тисяч поліцейських, за підтримки радянської армії натягнули колючий дріт через все місто та закрили кордон.

Спецоперацію готували заздалегідь, і західні спецслужби її проґавили. Стіна по живому перерізала місто і майже 30 років розділяла країну, місто та родини. Спочатку берлінці сподівалися, що це тимчасові заходи, втім помилмлись.

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Стіну добудовували й зміцнювали до 1975 року, берлінський мур перетворився на складний комплекс барикад та пасток. Зі сходу конструкція виглядала так: бетонна стіна заввишки 3-4 метри з колючим дротом і з сигналізацією.

У 1989 році східна Європа йде від СРСР і берлінський мур втратив сенс. Саме в цей час в Дрездені служив підполковник КДБ Володимир Путін, який падіння і стіни в Німеччині, і розвал Радянського союзу вважає головною катастрофою 20 століття.

Тому прийшовши до влади, Путін поставив за мету повернути в сферу впливу принаймні колишні республіки СРСР і головне – Україну. Поки стіна русского міра – це лінія зіткнення на Донбасі.

Кремль будує стіни і покладається на зброю, ігноруючи прагнення народів до свободи. Саме виступи сотень тисяч людей зламали імперську політику Москви і в Німеччині, і в Україні.

Нагадаємо, Дональд Трамп вважає, що Володимир Зеленський і Володимир Путін підпишуть угоду для вирішення проблем між країнами.

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