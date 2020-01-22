6 років з дня початку вбивств на Майдані – жодне не розкрито

Вони стали першими героями Небесної сотні – Сергій Нігоян та Михайло Жизневський, які загинули від кулі Беркута 22 січня 2014 року. Революція Гідності перейшла точку неповернення.

Для протестувальників назад дороги не було. Того дня у лісі під Києвом знайшли закатованим львів’янина Юрія Вербицького. Їхня кров першою пролилася в боротьбі проти злочинної влади.

Потім буде кривавий лютий і повалення правління Януковича. Ціною людських життів – героїв Небесної сотні. Перших у цьому трагічному списку згадує Владислав Круглов.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як беркут у 2013 розганяв студентів на Майдані.

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