Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

6 років з дня початку вбивств на Майдані – жодне не розкрито

Вони стали першими героями Небесної сотні – Сергій Нігоян та Михайло Жизневський, які загинули від кулі Беркута 22 січня 2014 року. Революція Гідності перейшла точку неповернення.

Для протестувальників назад дороги не було. Того дня у лісі під Києвом знайшли закатованим львів’янина Юрія Вербицького. Їхня кров першою пролилася в боротьбі проти злочинної влади.

Потім буде кривавий лютий і повалення правління Януковича. Ціною людських життів – героїв Небесної сотні. Перших у цьому трагічному списку згадує Владислав Круглов.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як беркут у 2013 розганяв студентів на Майдані.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Структуру ДБР буде змінено, слідство у справах Майдану посилиться – Венедіктова
Що відомо про Олександра Буряка – біографія та декларація
Буряка призначили головним у розслідуванні справ Майдану
Екс-беркутівців, обвинувачених у вбивствах на Майдані, привезли на обмін
Екс-беркутівців, підозрюваних у вбивствах на Майдані, включили в список на обмін
11 екс-беркутівців викреслили зі списків на обмін ув’язненими – адвокат
Розстріли на Майдані: прокурорів, які вели справу, вилучили з судового процесу
У справі екс-беркутівців змінили прокурорів

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка