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669 млн грн за 45 км дороги. Как отремонтировали дорогу Нижние Ворота

Высокогорная дорога Нижние Ворота — Межгорье соединяет два района Закарпатья и ведет к туристическим достопримечательностям края. Она проходит между гор, через перевалы, у ручейков и рек. Ремонта дорога не видела более 40 лет, а потому была как решето и отпугивала туристов.

Ремонт начали четыре года назад. Тогда денег хватило, чтобы снять старое покрытие и проложить нижний слой нового. Работы возобновили весной в этом году.

Осенью уже был асфальт, положенный по современной технологии, которая оправдала себя в Европе. Асфальт с повышенным содержанием битума, имеет самую высокую жесткость, не дает покрытию деформироваться. И почти не боится смены температур, гарантия пять лет.

Ремонт 45 км дороги обошелся государственному бюджету в 669 млн грн. В Службе автомобильных дорог заверяют: в этом году на Закарпатье отремонтируют всего в Украине путей — аж 370 км почти на 5 млрд грн.

В следующем году дорожники обещают взяться за международную трассу Киев-Чоп, достроить дорогу Долина — Хуст, починить несколько территориальных дорог и подъезды к пропускным пунктам на границе.

Подрядчики приводят в порядок не только саму дорогу, но и строят новые мосты на ней. В оползнеопасных зонах сооружают прочные подпорные стенки, на подъемах и спусках устраивают защитные ограждения. А в селах удобные тротуары для пешеходов.

Вокруг Киева построят новую объездную дорогу — она ​​соединит пять международных трасс и главные города страны, и наконец разгрузит старую кольцевую.

Грандиозный проект, запланированный в рамках президентской программы Большое строительство.

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