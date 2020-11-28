669 млн грн за 45 км дороги. Як відремонтували дорогу Нижні Ворота

Високогірна дорога Нижні Ворота – Міжгір’я з’єднує два райони Закарпаття та веде до туристичних принад краю. Вона пролягає поміж гір, через перевали, біля потічків та річок. Ремонту дорога не бачила понад 40 років, а тому була як решето і відлякувала туристів.

Ремонт почали чотири роки тому. Тоді грошей вистачило, щоб зняти старе покриття і прокласти нижній шар нового. Роботи відновили навесні цьогоріч.

Восени вже був асфальт, покладений за сучасною технологією, яка виправдала себе у Європі. Асфальт із підвищеним вмістом бітуму, має найвищу жорсткість, не дає покриттю деформуватися. Та майже не боїться зміни температур, гарантія п’ять років.

Ремонт 45 км дороги обійшовся державному бюджету в 669 млн грн. У Службі автомобільних доріг запевняють: цьогоріч на Закарпатті відремонтують найбільше в Україні шляхів – аж 370 км майже на 5 млрд грн.

Наступного року шляховики обіцяють узятися за міжнародну трасу Київ-Чоп, добудувати дорогу Долина – Хуст, полагодити кілька територіальних шляхів та під’їзди до перепускних пунктів на кордоні.

Підрядники приводять до ладу не лише саму дорогу, а й будують нові мости на ній. У зсувонебезпечних зонах споруджують міцні підпірні стінки, на підйомах і спусках облаштовують захисні огородження. А в селах зручні тротуари для пішоходів.

Довкола Києва збудують нову об’їзну дорогу – вона з’єднає п’ять міжнародних трас і головні міста країни, і нарешті розвантажить стару кільцеву.

Грандіозний проект, запланований у рамках президентської програми Велике будівництво.