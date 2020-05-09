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Факты / Видео / Украина

7 аппаратов ИВЛ в больницы Днепропетровщины: как компания Interpipe помогает медикам

Компания Interpipe для противодействия Covid-19 в Днепропетровской области за 2 месяца объединила более 100 компаний. К этой инициативе также присоединилась интернет платформа OLX. Вместе компании купили семь аппаратов ИВЛ в больницы Днепропетровской области.

Это оборудование жизненно необходимо для тех, у кого Covid-19 вызвал осложнения — вирусную пневмонию. Также новые аппараты спасут пациентов, которым требуется интенсивная терапия и реанимация. Использовать их можно даже для новорожденных.

Больше информации на YouTube Фактов ICTV в сюжете наших журналистов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как компания Interpipe помогает ветеранам труда во время карантина.

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