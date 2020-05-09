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Факти / Відео / Україна

7 апаратів ШВЛ у лікарні Дніпропетровщини: як компанія Interpipe допомагає медикам

Компанія Interpipe для протидії Covid-19 в Дніпропетровській області за 2 місяці об’єднала понад 100 компаній. До цієї ініціативи також долучилася інтернет платформа OLX.  Разом компанії поставили сім апаратів ШВЛ у лікарні Дніпропетровської області.

Це обладнання життєво необхідне для тих, у кого Covid-19 спричинив ускладнення – вірусну пневмонію. Також нові апарати  врятують пацієнтів, яким потрібна інтенсивна терапія та реанімація. Використовувати їх можна навіть для новонароджених.

Більше інформації на YouTube Фактів ICTV у сюжеті наших журналістів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як компанія Interpipe допомагає ветеранам праці під час карантину.

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