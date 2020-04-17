Как компания Интерпайп помогает ветеранам труда во время карантина

Социальная ответственность бизнеса – во время пандемии компания Интерпайп активно помогает тем, кто больше всего сейчас нуждается — речь о пожилых людях, которые находятся в зоне риска и не имеют возможности вообще выходить на улицу.

В компании на добровольной основе создали специальные волонтерские бригады и теперь активно возят помощь — ежедневно сотни продуктовых наборов.

Очередные 930 продуктовых пакетов компания Интерпайп доставит ветеранам труда. Подробности — в сюжете Кристины Венгеляускайте.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Интерпайп и EastOne выделили $2 млн для закупки тестов на коронавирус.

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