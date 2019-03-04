7-річний хлопчик тиждень помирав у муках: на Харківщині батько вбив сина

Батько на Харківщині у селищі Шевченкове вбив власного 7-річного сина.

Чоловік вдарив школяра, коли той бавився, та так, що той відлетів у бік і вдарився головою об залізне ліжко.

Тиждень безпомічна дитина мучилася від болю і ніхто – ні батько, ні мати, не викликали швидку. Насильство у цій родині не вперше. Чоловік кілька років тому довів до каліцтва ще одну дитину. Через побої 4-річна донька, хвора на ДЦП, потрапила до реанімації.

Голову родини одразу арештували, він в усьому зізнався, кажуть у поліції. За вбивство дитини йому загрожує довічне ув`язнення.

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А от недбалості в діях соціальних працівників правоохоронці не бачать. Не вирішили й чи позбавляти батьківських прав матір за те, що бачила, як мучиться її дитина, і не подумала звернутися до лікарів.

До слова, у Харкові хлопець через ревнощі жорстоко вбив подругу.

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