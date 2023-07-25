7,5 метров в высоту и 4,5 в ширину: как будет выглядеть герб на щите Родины-Матери

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб СССР на щите монумента Родины-Матери. Год назад декоммунизацию поддержало 85% опрошенных в приложении ДИЯ — почти 800 тысяч человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Решение назвали историческим, ведь когда во время полномасштабного вторжения наконец-то избавиться от серпа и молота, которые видны на весь Киев.

Обновить монумент решили ко Дню Независимости, хотя общественность резко отреагировала на стоимость работ, а это 28 миллионов гривен, несмотря на то, что все средства предоставляют доноры и меценаты, потому что самое время избавиться от символов красного террора. И пока продолжаются дискуссии, уже три недели украинский герб сваривают, шлифуют и обещают – он будет готов к монтажу вовремя.

Работы на финишной прямой – радуются работники, уже несколько недель не отходящие от стального герба Украины. Александр говорит, для сварки труднее всего найти комфортное положение.

Все началось с изготовления каркаса, затем из листов тонкой стали на лазерных машинах вырезали детали конструкции.

7,5 метров в высоту и 4,5 в ширину. Чтобы успеть изготовить тризуб, заменяющий советский серп и молот, на столичном предприятии работали в несколько смен и даже ночью.

Металл должен быть идентичен тому, из которого изготовили и сам монумент Родины-Матери. Сырье решили использовать европейское и отечественное. Но когда из металлургического комбината Запорожсталь получили первую партию – поняли, что разница с зарубежным аналогом колоссальная.

Разная толщина, объясняет директор, влияет на вес всей конструкции, а это важно при подъеме и эксплуатации герба. К тому же, руководитель предприятия показывает царапины, ржавые вкрапления и вдавления на листах отечественного металла, все это в разы усложнило и замедлило бы подготовительные работы.

Чтобы не сорвать сроки изготовления, генподрядчик срочно обеспечил предприятие европейской сталью. Тонкая и гладкая, как стекло, именно из нее в конце концов сделали гигантский герб для монумента. И уверяют это никак не повлияло на общую смету. Замена советского обелиска на украинский тризуб будет стоить те же 28 миллионов гривен, которые профинансировали доноры и меценаты. Ни копейки бюджета на проект не потратят. Не потеряют и сами украинцы, говорят историки. Потому что замена советского символа точно отдалит нас от Москвы и укрепит украинскую идентичность, ведь декоммунизация – немаловажная часть борьбы против российских агрессоров.

Через несколько дней, обещают на предприятии, украинский герб уже будет готов для проведения монтажных работ. Тогда и начнут сложный, но важный процесс замены коммунистической символики в центре столицы. Так что обновленный монумент страна увидит уже ко Дню Независимости.

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