Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Рішення назвали історичним, адже коли як не під час повномасштабного вторгнення нарешті позбутись серпа й молота, які видніються з усього Києва.

Оновити монумент вирішили до Дня Незалежності, хоча громадськість різко відреагувала на вартість робіт. Це цілих 28 млн грн, хоча усі кошти надають донори та меценати. І поки тривають дискусії, уже три тижні український герб зварюють та шліфують. Обіцяють – він буде готовим до монтажу вчасно.

Роботи на фінішній прямій – радіють працівники, які уже кілька тижнів не відходять від сталевого герба України. Олександр каже, для зварювання найважче знайти комфортне положення. Усе почалось із виготовлення каркасу, далі із листів тонкої сталі на лазерних машинах вирізали деталі конструкції.

7,5 м заввишки і 4,5 м завширшки. Щоб встигнути виготовити тризуб, який замінить радянський серп і молот, на столичному підприємстві працювали у кілька змін і навіть вночі.

Метал мав бути ідентичний до того, з якого виготовили і сам монумент Батьківщини-матері. Сировину вирішили використовувати європейську та вітчизняну. Та коли із металургійного комбінату Запоріжсталь отримали першу партію, зрозуміли, різниця із закордонним аналогом колосальна.

Різна товщина, пояснює директор, впливає на вагу усієї конструкції, а це важливо під час підіймання та експлуатації герба. До того ж керівник підприємства показує подряпини, ржаві вкраплення та вдавлення на листах вітчизняного металу, що в рази ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи.

Щоб не зірвати термінів виготовлення, генпідрядник терміново забезпечив підприємство європейською сталлю. Тонка та гладка, як скло, саме із неї врешті зробили гігантський герб для монумента. Запевняють, це ніяк не повпливало на загальний кошторис. Заміна радянського обеліска на український тризуб вартуватиме ті самі 28 млн грн, які профінансували донори та меценати. Жодної копійки бюджету на проєкт не витратять.

Не втратять і самі ж українці, кажуть історики. Бо заміна радянського символу точно віддалить нас від Москви і зміцнить українську ідентичність, адже декомунізація – важлива частина боротьби проти російських агресорів.

За кілька днів, обіцяють на підприємстві, український герб уже буде готовий для проведення монтажних робіт. Тоді і почнуть складний, але важливий процес заміни комуністичної символіки у центрі столиці. Тож оновлений монумент країна побачить уже до Дня Незалежності.

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