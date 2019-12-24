Аеропорт Бориспіль прийняв 15 млн пасажирів за рік і встановив рекорд

Аеропорт Бориспіль встановив рекорд. За рік там прийняли 15 млн пасажирів.

П’ятнадцятимільйонним сьогодні став 10-ти річний школяр із Києва, який вилетів до Ташкента літаком авіакомпанії Air Astana.

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Хлопця особисто привітали керівники аеропорту, а авіакомпанія подарувала ваучер на один безкоштовний політ.

Загалом, з 2016-го року аеропорт Бориспіль удвічі збільшив пасажиропотік.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що аеропорт Бориспіль обігнав Берлін за зростанням пасажиропотоку.

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