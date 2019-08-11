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Аэропорт Борисполь обогнал Берлин по росту пассажиропотока

Аэропорт Борисполь возглавил европейский рейтинг по темпам роста пассажиропотока.

При этом, после первого полугодия столичный аэродром был на втором месте, уступив аэропорту Берлина. Однако, во второй половине года Борисполь с рекордной скоростью увеличил поток пассажиров и обогнал конкурентов.

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Международный совет аэропортов ежемесячно составляет рейтинг аэропортов по уровню пассажиропотока. Анализируют данные 230 европейских аэропортов.

Напомним, Владимир Зеленский в Черкассах осмотрел аэропорт и выразил надежду на быстрые ремонтные работы.

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