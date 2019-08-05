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Агробизнес в Украине: удастся ли в этом году установить новый рекорд экспорта

Украина в этом году может повторить прошлогодний рекорд по сбору урожая. Сейчас уже намолочено 30 млн. тонн, а через месяц-два начнется сбор подсолнечника и кукурузы.

Если рекорд повторить удастся, это значит, что и поставить Украина сможет не менее чем в прошлом году.

Сейчас в структуре экспорта продукция агропроизводства составляет 42%.

Только за первое полугодие 2019 аграриям удалось принести в экономику страны более $ 10 млрд. Впрочем, и это не предел, уверяют эксперты рынка и в профильном министерстве. Если решим все проблемы внутри страны и введем переработку – сможем добиться и лучших результатов.

Главное, решить вопрос с перевозкой продукции – это проблема номер один для аграриев. На всех не хватает вагонов на железной дороге.

Агро производители внедряют новейшие технологии и за счет этого урожаи растут. Только опасаются, чтобы мировые цены не упали, из-за перепроизводства. Поэтому в министерстве предлагают завоевывать новые рынки. Украинская продукция продается в 150 стран – больше всего в Азию, треть экспорта – в Европу. Специалисты советуют открывать рынки Африки.

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Ранее Факты ICTV писали, как государство усиливает аграрную мощь.

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