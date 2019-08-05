Агробизнес в Украине: удастся ли в этом году установить новый рекорд экспорта
Украина в этом году может повторить прошлогодний рекорд по сбору урожая. Сейчас уже намолочено 30 млн. тонн, а через месяц-два начнется сбор подсолнечника и кукурузы.
Если рекорд повторить удастся, это значит, что и поставить Украина сможет не менее чем в прошлом году.
Сейчас в структуре экспорта продукция агропроизводства составляет 42%.
Только за первое полугодие 2019 аграриям удалось принести в экономику страны более $ 10 млрд. Впрочем, и это не предел, уверяют эксперты рынка и в профильном министерстве. Если решим все проблемы внутри страны и введем переработку – сможем добиться и лучших результатов.
Главное, решить вопрос с перевозкой продукции – это проблема номер один для аграриев. На всех не хватает вагонов на железной дороге.
Агро производители внедряют новейшие технологии и за счет этого урожаи растут. Только опасаются, чтобы мировые цены не упали, из-за перепроизводства. Поэтому в министерстве предлагают завоевывать новые рынки. Украинская продукция продается в 150 стран – больше всего в Азию, треть экспорта – в Европу. Специалисты советуют открывать рынки Африки.
Читайте: Аграрный фонд выплатил государству 211,5 млн гривен дивидендов в 2016-2018
Ранее Факты ICTV писали, как государство усиливает аграрную мощь.