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Агробізнес в Україні: чи вдасться цього року встановити новий рекорд експорту

Україна цього року може повторити минулорічний рекорд по збору врожаю. Нині вже намолочено 30 млн. тонн, а за місяць-два розпочнеться збір соняшника та кукурудзи.

Якщо рекорд повторити вдасться, це означає, що і експортувати Україна зможе не менше ніж минулоріч.

Нині у структурі експорту продукція агровиробництва складає 42%.

Лише за перше півріччя 2019 аграріям вдалося принести у економіку країни більше $10 млрд. Втім і це не межа, запевняють експерти ринку і у профільному міністерстві. Якщо вирішимо всі проблеми в середині країни і запровадимо переробку – зможемо добитися і кращих результатів.

Головне, вирішити питання з перевезенням продукції – це проблема номер один для аграріїв. На всіх не вистачає вагонів на залізниці.

Агро виробники впроваджують новітні технології і за рахунок цього врожаї зростають. Лише побоюються, щоб світові ціни не впали, через перевиробництво. Тому у міністерстві пропонують завойовувати нові ринки. Українська продукція продається у 150 країн – найбільше в Азію, третина експорту – у Європу. Фахівці радять відкривати ринки Африки.

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Раніше Факти ICTV писали, як держава посилює аграрну міць.

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