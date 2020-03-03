Последствия обстрелов в зоне ООС – сломанные жизни и разрушенные населенные пункты

Пески Донецкой области, когда-то элитный пригород Донецка. До войны здесь проживало 4000 человек, сейчас только два человека. Российские наемники полностью стерли с лица земли целый населенный пункт.

Школа, детский сад, библиотека, клуб, санаторий, но в основном дома Донецких бизнесменов. Поселок до войны сравнивали с элитной Киевской Конча Заспой.

Мы первая съемочная группа, которая с начала российской агрессии на востоке Украины идет именно по этой улице уже мертвого поселка. Здесь перед врагом как на ладони.

На самих же позициях, украинские защитники говорят, пока тихо. У врага, скорее всего, ротация или какие-то изменения, поэтому палят не часто.

Хоть и не частые, но вражеские пули, держат наших армейцев в тонусе. И разрушены Пески лучшее подтверждение, что российско-оккупационные войска готовы уничтожить все на своем пути.

Сталинград или вторая зона отчуждения. Вокруг заброшенные города и села – тысячи сломанных жизней. И только разбросанные по улицам вещи дают понять. Недавно здесь была счастливая жизнь, пока 2014 года сюда не пришел русский мир.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Красногоровке боевики обстреляли местных – ранена женщина.

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