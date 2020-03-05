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Факти / Відео / Україна

Активні обстріли від ворога – приїхав російський гумконвой

Схід це десятки кілометрів машиною по Донбаському бездоріжжю, яке інколи доводиться долати лише пішки.

Аби дістатися бойових позицій, ми піднімалися саморобними сходами на 100 метровий  терикон. До середини 2015 року це були позиції сепаратистів. Зараз обжита територія українських військових.

Ворог гатить постійно, тому часу і на сон не завжди вистачає. Активність велика, бо днями приїхав російський гум конвой. До того ж і ворожа розвідка працює на повну.

Попри постійні обстріли ворога, українські армійці вогонь у відповідь відкривають лише коли є загроза життю. Але свої позиції наші захисники готові відстояти за будь-яких умов.

Факти ICTV раніше писали про наслідки обстрілів у зоні ООС.

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