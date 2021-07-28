Аллергия на амброзию: чем опасна и как бороться с растением

Почти каждый пятый украинец имеет предрасположенность к аллергии на амброзию. В ближайшие 20 лет количество таких людей может удвоиться. Это связано с изменением климата, ведь становится жарче, а такие условия способствуют разрастанию этого растения.

В этом году в Украине сезон ее цветения начался раньше, чем обычно, поэтому люди с аллергией спасаются как могут.

— У нас страдает от аллергии на амброзию вся семья. Обычно она проявляется в форме очень сильного отека, чешутся глаза, нос, уши. Иногда бывает настолько сильное слезотечение, что трудно ориентироваться в пространстве, — рассказала жительница Киева Наталья, которая имеет аллергию на амброзию.

По ее словам, это растение растет возле их дома и негативно влияет на состояние всей семьи. Наталья страдает от аллергии амброзию уже четыре года. Каждое лето она спасается лекарствами.

Во время такого состояния можно принять таблетку от аллергии. Но врач-аллерголог утверждает, что пить лекарства постоянно — это ошибка. Ведь самолечение таблетками может быть не эффективным, если начался период обострения аллергии. У человека может быть зуд, покраснение и учащенное дыхание. В таком случае нужна диета и дополнительное обследование организма.

Врач предупреждает, что с годами симптомы могут проявляться не только на аллерген, который был первым. А самое страшное — может возникать развитие бронхиальной астмы. Поэтому рекомендуется во время цветения амброзии не гулять в ветреную погоду, делать влажную уборку, а после прогулки сразу принимать душ.

Как бороться с амброзией

Амброзию уничтожить не просто. Даже после вырывания семян растения может храниться в земле до 40 лет. Курить ее тоже нельзя, ибо аллергенный дым даже более опасен, чем пыльца. В городском Зеленстрое утверждают, что наиболее действенный вариант — это химический, потому что это не вредно для людей и животных.

Опрыскивать специальной жидкостью растение можно один раз в 3-4 недели. Также можно ее скашивать, но она заново отрастает уже через неделю.

С растением борются за счет местного бюджета. Граждане или организации могут обращаться непосредственно в Киевзеленстрой на горячую линию, и их заявки выполнят бесплатно.

Аллергия — одно из самых распро­страненных заболеваний на планете. По информации Всемирной организации здравоохранения, 40% всего населения страдает этой болезнью.

Симптомы аллергии часто можно спутать с ОРВИ, но когда они продолжаются больше двух недель, то стоит задуматься о появлении новой болезни.

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