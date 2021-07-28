Алергія на амброзію: чим небезпечна та як боротися з рослиною

Майже кожен п’ятий українець має схильність до алергії на амброзію. У найближчі 20 років кількість таких людей може подвоїтися. Це пов’язано зі зміною клімату, адже стає спекотніше, а такі умови сприяють розростанню цієї рослини.

Цього року в Україні сезон її цвітіння розпочався раніше, ніж зазвичай, тому люди з алергією рятуються як можуть.

– У нас страждає від алергії на амброзію вся сім’я. Зазвичай вона проявляється у формі дуже сильного набряку, сверблять очі, ніс, вуха. Інколи буває настільки сильна сльозотеча, що важко орієнтуватися у просторі, – розповіла мешканка Києва Наталя, яка має алергію на амброзію.

За її словами, ця рослина росте біля їхнього будинку і негативно впливає на стан усієї родини. Наталя страждає від алергії амброзію вже чотири роки. Кожного літа вона рятується ліками.

Під час такого стану можна випити таблетку від алергії. Але лікар-алерголог стверджує, що пити ліки постійно – це помилка. Адже самолікування таблетками може бути не дієвим, якщо почався період загострення алергії. У людини може бути свербіж, почервоніння та прискорене дихання. У такому випадку потрібна дієта та додаткове обстеження організму.

Лікар попереджає, що з роками симптоми можуть проявлятися не тільки на алерген, який був першим. А найстрашніше – може виникати розвиток бронхіальної астми. Тому рекомендується під час цвітіння амброзії не гуляти у вітряну погоду, робити вологе прибирання, а після прогулянки одразу приймати душ.

Як боротися з амброзією

Амброзію знищити не просто. Навіть після виривання насіння рослини може зберігатися у землі до 40 років. Палити її теж не можна, бо алергенний дим навіть більш небезпечний, ніж пилок. У міському Зеленбуді стверджують, що найбільш дієвий варіант – це хімічний, бо це не шкідливо для людей і тварин.

Оприскувати спеціальною рідиною рослину можна один раз на 3-4 тижні. Також можна її скошувати, але вона заново відростає вже за тиждень.

З рослиною борються за рахунок місцевого бюджету. Громадяни або організації можуть звертатися безпосередньо до Київзеленбуду на гарячу лінію, і їхні заявки виконають безкоштовно.

Алергія – одне з найпоширеніших захворювань на планеті. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, 40% всього населення страждає на цю хворобу.

Симптоми алергії часто можна сплутати з ГРВІ, але коли вони тривають більше двох тижнів, то варто задуматися про появу нової хвороби.

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