Альтернатива импорту газа: как в Украине развивают биогазовую энергетику

Украина могла бы стать экспортером биогаза, хотя и в перспективе. Поскольку такие возможности в нашей стране есть, но пока недостаточно мощностей.

Верховная Рада Украины готовится во втором чтении голосовать за законопроект о биометане. Между тем по стране открывается все больше комплексов, добывающих биогаз.

Например, в городе Ладыжин, что Винницкой области, на органических отходах работает огромный биокомплекс. Это целый промышленный мини-город на 15 гектарах, который строили в течение двух лет. Основное сырье – отходы птицефабрики, которые сбрасывают в специальные чаны.

Так и образуется биогаз: наполовину – метан, наполовину – углекислый газ, который также здесь используют для отопления.

– Стопроцентное получение энергии от биогаза. Тепловая энергия на первом биогазовом комплексе у нас используется для отопления птичников, то есть мы экономим газ. Также она используется для производства горячей воды для технологии по выращиванию птицы, — рассказал директор по производству МХП Иван Тракслер.

Биогазовый комплекс – очень сложный процесс. Здесь должно быть все автоматизировано, присоединено к множеству сетей. А прибыль появится только через 5-6 лет.

На предприятии заинтересовались технологией еще 10 лет тому назад. Первую установку построили в Днепре, а в Ладыжине – создали три года тому назад. Энергии, которую здесь производят, достаточно, чтобы одновременно обеспечить светом 35 тыс. семей. В энергию трансформируют буквально все, что остается на полях, и получается безотходное производство.

– Растениеводство, животноводство, производство комбикорма – мы все эти отходы трансформируем в энергию: как в биогаз, так и в электрическую энергию, тепловую энергию, а также в органические удобрения, которые затем опять же используются для получения этого сырья, — объяснил руководитель отдела экоинноваций МХП Дмитрий Мельник.

В Украине аналогичных комплексов 56, тогда как, например, в Германии их более девяти тысяч. В то же время наша страна планирует к 2035 году получать четверть энергии из возобновляемых источников: это ветер, солнце, а также отходы сельскохозяйственных предприятий и даже свалок.

Если же Верховная Рада примет закон о биометане (а это, фактически, очищенный лишь до самого метана биогаз), Украина сможет полностью отказаться от дорогого импорта.

– Если мы по этому пути идем, у нас ресурсов примерно до 9,5 млрд кубических метров в год. Для сравнения: Украина потребляет газа сейчас где-то 30 млрд кубов и где-то 10 млрд мы импортируем. То есть если мы выработаем 9,5 млрд кубов биометана, — это практически весь импорт, который мы закупаем, это очень много, — отметил глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха.

Между тем в Ладыжине уже думают о строительстве биометановой станции. Для того, чтобы из биогаза вышел метан, его нужно будет только дополнительно очистить.

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