Альтернатива імпорту газу: як в Україні розвивають біогазову енергетику

Україна могла б стати експортером біогазу, хоча і в перспективі. Оскільки такі можливості в нашій країні є, проте поки що недостатньо потужностей.

Верховна Рада України готується у другому читанні голосувати за законопроект про біометан. Тим часом по країні відкривається все більше комплексів, які видобувають біогаз.

Наприклад, у місті Ладижин, що на Вінниччині, на органічних відходах працює величезний біокомплекс. Це ціле промислове міні-місто на 15 гектарах, яке будували протягом двох років. Основна сировина – відходи птахофабрики, які скидають у спеціальні чани.

Так і утворюється біогаз: наполовину – метан, наполовину – вуглекислий газ, який теж тут використовують для опалення.

– Стовідсоткове отримання енергії від біогазу. Теплова енергія на першому біогазовому комплексі у нас використовується для опалення пташників, тобто ми економимо природній газ. Також вона використовується для виробництва гарячої води для технології з вирощування птиці, – розповів директор з виробництва МХП Іван Тракслер.

Біогазовий комплекс – дуже складний процес. Тут має бути все автоматизовано, приєднано до безлічі мереж. А прибуток з’явиться лише через 5-6 років.

На підприємстві зацікавилися технологією ще 10 років тому. Першу установку збудували в Дніпрі, а в Ладижині – створили три роки тому. Енергії, яку тут виробляють, вистачає, аби одночасно забезпечити світлом 35 тисяч сімей. В енергію трансформують буквально усе, що залишається на полях, і виходить безвідходне виробництво.

– Рослинництво, тваринництво, виробництво комбікорму – ми ці всі відходи трансформуємо в енергію: як в біогаз, так і в електричну енергію, теплову енергію, а також в органічні добрива, які потім знову ж таки використовуються для отримання цієї сировини, – пояснив керівник відділу екоінновацій МХП Дмитро Мельник.

В Україні аналогічних комплексів 56, тоді як, наприклад, у Німеччині їх понад дев’ять тисяч. Водночас наша країна планує до 2035 року отримувати чверть енергії із відновлюваних джерел: це вітер, сонце, а також відходи сільськогосподарських підприємств та навіть сміттєзвалищ.

Якщо ж Верховна Рада ухвалить закон про біометан (а це, фактично, очищений до лише самого метану біогаз), Україна зможе повністю відмовитися від дорогого імпорту.

– Якщо ми цим шляхом йдемо, в нас ресурсів десь до 9,5 млрд кубічних метрів на рік. Щоб порівняти: Україна споживає газу зараз десь 30 млрд кубів і десь 10 млрд ми імпортуємо. Тобто якщо ми виробимо 9,5 млрд кубів біометану, – це практично весь імпорт, який ми закуповуємо, це дуже багато, – наголосив голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха.

Тим часом у Ладижині вже думають про спорудження біометанової станції. Для того, щоб з біогазу вийшов метан, його потрібно буде лише додатково очистити.

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