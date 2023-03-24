Амбициозный план: в Нафтогазе рассказали, как Украина сможет самостоятельно обеспечивать себя газом

Украина стремится добывать больше собственного газа.

Даже несмотря на войну национальная компания Нафтогаз бурит новые скважины: как на западе, так и на востоке страны.

Только за март газовики запустили две мощные скважины, которые дают 300-400 тыс. кубометров топлива в сутки.

Достичь такого результата удалось благодаря современным подходам к разработке месторождений, в частности — 3D моделированию. Оно позволяет найти перспективные участки, которые до сих пор не разрабатывались.

Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышов отмечает, что уже в этом году компания стремится увеличить добычу на 1 млрд кубометров. Это поможет Украине достичь энергонезависимости и наконец отказаться от покупки голубого топлива за рубежом.

— Это на самом деле амбициозный план. Двигаемся к той точке, когда Украина сможет обеспечивать собственным украинским газом себя самостоятельно. В Украине такой газ существует, мы имеем третьи в Европе показатели по объемам. И мы должны увеличивать добычу каждый день, — сказал Алексей Чернышев.

Фото: Depositphotos

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