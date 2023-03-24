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Амбітний план: у Нафтогазі розповіли, як Україна зможе самостійно забезпечувати себе газом

Ілля Нежигай редактор стрічки

Україна прагне видобувати більше власного газу.

Навіть попри війну національна компанія Нафтогаз бурить нові свердловини: як на заході, так і на сході країни.

Лише за березень газовики запустили дві потужні свердловини, які дають 300-400 тис. кубометрів палива на добу.

Досягти такого результату вдалося завдяки сучасним підходам до розробки родовищ, зокрема – 3D моделюванню. Воно дозволяє знайти перспективні ділянки, які досі не розроблялися.

Голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов наголошує, що вже цього року компанія прагне збільшити видобуток на 1 млрд кубометрів. Це допоможе Україні досягти енергонезалежності й нарешті відмовитися від купівлі блакитного палива за кордоном.

– Це насправді амбітний план. Рухаємось до тієї точки, коли Україна зможе забезпечувати власним українським газом себе самостійно. В України такий газ існує, ми маємо треті в Європі показники по об’ємах. І ми маємо збільшувати видобуток кожного дня, – сказав Олексій Чернишов.

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Фото: Depositphotos

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