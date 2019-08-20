Ампутированные руки и ноги на мусорке! Как в Украине утилизируют биоматериалы

400 тыс. тонн медицинских отходов по подсчетам активистов ежегодно производят в Украине. Это остатки медицинских препаратов и оборудования, использованные шприцы и иглы, а еще биоматериалы, например, ампутированые во время операций конечности. Все это по закону должны специально утилизировать. Однако, 90% опасных отходов будут на свалке. Почему так происходит, наши журналисты расскажут.

Пламя – прямо под окнами Центральной районной больницы. Что именно палят, не видно. Однако, мэр убеждает – это медицинские отходы.

Факты отправляются проинспектировать боярскую больницу.

На территории больницы мы нашли бутылки, они наполнены использоваными шприцами и иглами. Это те вещи, которые должны были быть специально утилизированными. Однако на место для сортировки отходов это не похоже.

Таких бутылок здесь несколько десятков, можно предположить, что именно их жгут ночью. Самое страшное, что это – открытая территория. Иглы из баков могут вытянуть бездомные животные или дети.

Теперь больницей займется государственная экоинспекция. Ведь медицинские отходы могут быть заражены опасными болезнями, как ВИЧ или гепатит, и их обязательно надо отдавать на переработку спецпредприятию.

Читайте: Львовский завод по утилизации животных принимает заказы, которые не может выполнить

Однако это только звучит страшно. На самом деле за такие нарушения обычно штрафуют. Сумма смешная: от 700 до 1,5 тыс. грн.

Еще страшнее, когда на свалку попадают ампутированые во время операций части тела. Жуткие остатки – руки и ноги – в прошлом году обнаружили в Запорожье.

Ранее на этом же месте СБУ нашла состав: шприцы, ампулы, остатки приборов с ртутью, отходы тубдиспансера. В мешках с надписью особенно опасно в обычную промзону это все вывезла фирма, которая получила деньги за их утилизацию. И это типичная ситуация.

Буржуйка – служит так называемым оборудованием для сжигания отходов на предприятии, которое имело лицензию и получало от государства деньги за якобы утилизацию медицинского мусора. На этом бизнесе псевдокомпании зарабатывают миллионы. В министерстве экологии – бессильны.

Поэтому просто выдают мошенникам разрешение на работу.

Настоящая печь для утилизации отходов выглядит так. Сначала мусор сжигают при температуре 700 градусов. И только безопасный пепел вывозят на свалку.

К слову, куда в Украине сдать на утилизацию старую микроволновку или смартфон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.