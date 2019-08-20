Ампутовані руки та ноги у смітнику! Як в Україні утилізують біоматеріали

400 тис. тонн медичних відходів за підрахунками активістів щороку продукують в Україні. Це залишки медичних препаратів та обладнання, використані шприци та голки, а ще біоматеріали, наприклад, ампутовані під час операцій кінцівки. Усе це згідно з законом повинні спеціально утилізувати. Однак, 90% небезпечних відходів будуть на звалищі. Чому так стається, наші журналісти розкажуть.

Полум’я – просто під вікнами Центральної районної лікарні. Що саме палять, не видно. Однак, мер переконує – це медичні відходи.

Факти вирушають проінспектувати боярську лікарню.

На території лікарні ми знайшли пляшки, вони наповненні використаними шприцами та голками. Це ті речі, які би мали спеціально утилізувати. Однак на місце для сортування відходів це не схоже.

Таких пляшок тут кілька десятків, можна припустити, що саме їх палять уночі. Найстрашніше, що це – відкрита територія. Голки із баків можуть витягнути бездомні тварини чи діти.

Тепер лікарнею займеться державна екоінспекція. Адже медичні відходи можуть бути заражені небезпечними хворобами, як то віл чи гепатит, і їх обов’язково треба віддавати на переробку спецпідприємствам.

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Однак це тільки звучить страшно. Насправді за такі порушення зазвичай штрафують. Сума смішна: від 700 до 1,5 тис. грн.

Ще страшніше, коли на смітник потрапляють ампутовані під час операцій частини тіла. Моторошні рештки – руки та ноги – минулого року виявили у Запоріжжі.

Раніше на цьому ж місці СБУ знайшла склад: шприци, ампули, залишки приладів з ртуттю, відходи тубдиспансерів. У мішках з написом особливо небезпечно у звичайну промзону це все вивезла фірма, що отримала гроші за їхню утилізацію. І це типова ситуація.

Буржуйка – служить так званим обладнанням для спалювання відходів на підприємстві, яке мало ліцензію і отримувало від держави гроші за нібито утилізацію медичного сміття. На цьому бізнесі псевдокомпанії заробляють мільйони. У міністерстві екології – безсилі.

Тому просто видають шахраям дозвіл на роботу.

Справжня піч для утилізації відходів виглядає так. Спершу сміття спалюють за температури 700 градусів. І лише безпечний попіл вивозять на звалище.

До слова, куди в Україні здати на утилізацію стару мікрохвильову або смартфон.

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