Андреевская церковь: как изменилась после реставрации и кто будет ходить после передачи Константинополю

Как известно, Верховная Рада передала Андреевскую церковь Киева в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для проведения богослужений в Украине. В то же время, здание остается собственностью государства и памятником архитектуры 18 века. Хочется надеяться, что вход в Андреевскую церковь будет свободным для всех желающих.

В национальном заповеднике София Киевская предполагают, что частых и многолюдных собраний здесь не будет, да и не выдержит их уникальный иконостас церкви. Сам Бартоломео Растрелли проектировал храм только как домовую церковь Мариинского дворца.

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Реставрируют Андреевскую церковь с 2015 года. Сначала укрепили насыпанный склон, которому постоянно угрожает оползень. Поэтому по периметру вглубь установили сваи от 18 до 24 метров каждая. Затем восстановили фасад и взялись за интерьер и восстановление позолоты. Сейчас кипит работа в художественных мастерских, где восстанавливают иконы знаменитого иконостаса церкви Растрелли, воплощенных в жизнь только в Киеве и Санкт-Петербурге.

Всего на реставрацию Андреевского храма государство выделило 14 млн гривен. По мнению политических экспертов, передача культовых сооружений другому государстве – шаг неоднозначный. Украина воспользовалась одним шансом – ограничила влияние русской православной церкви, но потеряла шанс создать церковь независимую от Ватикана или Константинополя.

К слову, Факты ICTV сообщали, какое название будет у единой поместной православной церкви в Украине.

Опубликовано Октябрь, 26 в 17:11



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