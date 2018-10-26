Андріївська церква: як змінилась після реставрації та хто ходитиме після передачі Константинополю

Як відомо, Верховна Рада передала Андріївську церкву Києва в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для проведення богослужінь в Україні. Водночас, будівля залишається власністю держави і пам’яткою архітектури 18 століття. Хочеться сподіватися, що вхід до Андріївської церкви буде вільним для всіх охочих.

У національному заповіднику Софія Київська припускають, що частих та велелюдних зібрань тут не буде, та й не витримає їх унікальний іконостас церкви. Сам Бартоломео Растреллі проектував храм лише як домову церкву Маріїнського палацу.

Читайте: Рада дозволила передати Андріївську церкву Вселенському патріархату

Реставрують Андріївську церкву з 2015 року. Спочатку укріпили насипаний схил, якому постійно загрожує зсув грунту. Тож по периметру вглиб встановили палі від 18 до 24 метрів кожна. Потім відновили фасад і взялись за інтер’єр та відновлення позолоти. Зараз кипить робота в художніх майстернях, де відновлюють ікони знаменитого іконостасу церкви Растреллі, втілених у життя лише в Києві і Санкт-Петербурзі.

Загалом на реставрацію Андріївського храму держава виділила 14 млн гривень. На думку політичних експертів, передача культових споруд іншій державі – крок неоднозначний. Україна скористалася одним шансом – обмежила вплив російської православної церкви, але втратила шанс створити церкву незалежну від Ватикана чи Константинополя.

До слова, Факти ICTV повідомляли, яку назву матиме єдина помісна православна церква в Україні.

Опубліковано Жовтень, 26 в 17:11



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.