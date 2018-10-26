Андріївська церква: як змінилась після реставрації та хто ходитиме після передачі Константинополю
Як відомо, Верховна Рада передала Андріївську церкву Києва в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для проведення богослужінь в Україні. Водночас, будівля залишається власністю держави і пам’яткою архітектури 18 століття. Хочеться сподіватися, що вхід до Андріївської церкви буде вільним для всіх охочих.
У національному заповіднику Софія Київська припускають, що частих та велелюдних зібрань тут не буде, та й не витримає їх унікальний іконостас церкви. Сам Бартоломео Растреллі проектував храм лише як домову церкву Маріїнського палацу.
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Реставрують Андріївську церкву з 2015 року. Спочатку укріпили насипаний схил, якому постійно загрожує зсув грунту. Тож по периметру вглиб встановили палі від 18 до 24 метрів кожна. Потім відновили фасад і взялись за інтер’єр та відновлення позолоти. Зараз кипить робота в художніх майстернях, де відновлюють ікони знаменитого іконостасу церкви Растреллі, втілених у життя лише в Києві і Санкт-Петербурзі.
Загалом на реставрацію Андріївського храму держава виділила 14 млн гривень. На думку політичних експертів, передача культових споруд іншій державі – крок неоднозначний. Україна скористалася одним шансом – обмежила вплив російської православної церкви, але втратила шанс створити церкву незалежну від Ватикана чи Константинополя.
До слова, Факти ICTV повідомляли, яку назву матиме єдина помісна православна церква в Україні.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!