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Юлія Захарченко |

Аномальна спека у Канаді та США: у Ванкувері понад 130 смертей через тепловий удар

Спека не полишає Сполучені Штати Америки. У штаті Вашингтон температура повітря підвищується вже декілька днів поспіль.

Напередодні було 42 градуси тепла. Синоптики кажуть, що температура ще зросте. Люди активніше використовують кондиціонери.

Навантаження на електромережі посилилося. У регіонах почали відключати електрику, щоб уникнути аварій. У декількох штатах США оголосили пожежну небезпеку.

Смертельна спека накрила також і Канаду. В одному з містечок вона сягнула рекордної позначки – 49,5 градусів за Цельсієм.

Лише у Ванкувері за останні дні зареєстрували понад 130 летальних випадків унаслідок теплових ударів.

Водночас у Каліфорнії горять ліси. Вогонь підступив небезпечно близько до траси неподалік Лос-Анджелеса, з цієї причини дорогу перекрили.

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Рекордна спека у Канаді та США: у Каліфорнії горять ліси

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