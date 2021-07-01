Аномальна спека у Канаді та США: у Ванкувері понад 130 смертей через тепловий удар
Спека не полишає Сполучені Штати Америки. У штаті Вашингтон температура повітря підвищується вже декілька днів поспіль.
Напередодні було 42 градуси тепла. Синоптики кажуть, що температура ще зросте. Люди активніше використовують кондиціонери.
Навантаження на електромережі посилилося. У регіонах почали відключати електрику, щоб уникнути аварій. У декількох штатах США оголосили пожежну небезпеку.
Смертельна спека накрила також і Канаду. В одному з містечок вона сягнула рекордної позначки – 49,5 градусів за Цельсієм.
Лише у Ванкувері за останні дні зареєстрували понад 130 летальних випадків унаслідок теплових ударів.
Водночас у Каліфорнії горять ліси. Вогонь підступив небезпечно близько до траси неподалік Лос-Анджелеса, з цієї причини дорогу перекрили.