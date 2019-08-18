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Аномальный температурный рекорд: в Арктике впервые зафиксировали +35°C

В Арктике зафиксировали неслыханную температуру – около +35°C.

Рекордный показатель записала шведская метеорологическая станция, расположенная на южной окраине Полярного круга.

Американские метеорологи также сообщают о небывалой жаре на Аляске, повлекшей лесные пожары и массовую гибель лосося в местных реках.

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Ученые отмечают, нынешний июнь и июль – оказались рекордно теплыми в мире за всю историю наблюдений.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на август и начало осени в Украине.

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