Аномальный температурный рекорд: в Арктике впервые зафиксировали +35°C
В Арктике зафиксировали неслыханную температуру – около +35°C.
Рекордный показатель записала шведская метеорологическая станция, расположенная на южной окраине Полярного круга.
Американские метеорологи также сообщают о небывалой жаре на Аляске, повлекшей лесные пожары и массовую гибель лосося в местных реках.
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Ученые отмечают, нынешний июнь и июль – оказались рекордно теплыми в мире за всю историю наблюдений.
Ранее синоптики дали прогноз погоды на август и начало осени в Украине.
2019-08-18
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