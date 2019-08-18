Аномальний температурний рекорд: в Арктиці вперше зафіксували +35°C

В Арктиці зафіксували нечувану температуру – майже +35°C.

Рекордний показник записала шведська метеорологічна станція, розташована на південній околиці Полярного кола.

Американські метеорологи також повідомляють про небувалу спеку на Алясці, що спричинила лісові пожежі та масову загибель лосося у тамтешніх річках.

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Науковці зазначають, цьогорічний червень та липень – виявились рекордно теплими у світі за всю історію спостережень.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень та початок осені в Україні.

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