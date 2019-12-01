Анонимно и бесплатно: где в Киеве пройти тест на ВИЧ

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Украинцев призывают не медлить и сделать тест на ВИЧ. У нас каждый день от болезни умирает 8 человек.

Чем раньше установить диагноз – тем эффективнее будет терапия.

К кампании присоединились представители Министерства здравоохранения, общественные и благотворительные организации, среди которых и Фонд АнтиСПИД, основанный Еленой Пинчук.

Менее 5 минут понадобится, чтобы пройти тестирование на ВИЧ. В мире такая процедура обычное явление. Ведь когда инфекцию обнаруживают на 3 или 4 клинических стадиях, остановить болезнь почти невозможно. Украина занимает одно из первых мест среди стран Восточной Европы по распространенности ВИЧ-инфекции.

Анонимно оценить риск инфицирования можно в специальном мобильном приложении HIV Test, ответив на несколько вопросов. После чего программа покажет перечень всех бесплатных пунктов тестирования и можно будет выбрать ближайший. Те, кто воспользуется приложением в течение следующих двух недель – получат подарок. Основная цель – привлечь украинцев провериться на СПИД.

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Бесплатно, без паспорта и без предварительной записи проводят тестирование в Киеве, возле Золотых ворот. В помещении образовательного центра Диалог Хаб, который открыл Фонд АнтиСПИД Елены Пинчук, оборудовали комнату. Работает психолог и проводит лекции в частности о безопасном сексе. Ведь в большинстве случаев, именно незащищенные половые отношения становятся причиной заражения.

Волшебного средства для преодоления эпидемии ВИЧ-СПИДа нет. И выявления диагноза на ранней стадии – реальное оружие в борьбе с опасной болезнью. Профилактика и забота о своем здоровье – лучшая защита.

К слову, Фонд Пинчука купил жилье в Киеве Сенцову, Балуху, Кольченко, Панову и Сизоновичу.

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