Фонд Пинчука купил жилье в Киеве Сенцову, Балуху, Кольченко, Панову и Сизоновичу

В новых столичных квартирах начинают обживаться пятеро бывших политзаключенных, которые вернулись в Украину в рамках обмена в начале сентября. Жилье купил Фонд Виктора Пинчука по просьбе президента Владимира Зеленского, ведь пяти бывшим узникам фактически некуда было возвращаться – их дом – в аннексированом Крыму и на оккупированном Донбассе. Это Алексей Сизонович, Владимир Балух, Александр Кольченко, Олег Сенцов и Артур Панов.

Зеленский лично позвонил в Фонд Виктора Пинчука, который в начале октября приобрел жилье в Одессе 24 заключенным Россией морякам, и попросил о помощи. Там ответили не раздумывая.

– У всех людей должен быть дом. У этих людей дом не просто отобрали. У них дом украли агрессоры, оккупанты. Причем, украли дом как в физическом смысле, так и малую Родину. Причем, эту малую Родину украли не только у них. Украли у всех украинцев. Самое малое, что мы могли сделать – купить для них дом, – отметил бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук.

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– Иногда жизнь ставит тебя в такие условия, когда ты и не собираешься быть героем. Но такие складываются обстоятельства, что ты так поступил, благодаря собственным жизненным убеждениям. Эти люди отдали за нас то, чего им никто не сможет вернуть: пять лет жизни, свое здоровье. Даже героям нужно простое человеческое счастье. Очень хочется, чтобы они нашли его здесь, – говорит Елена Пинчук, основательница Фонда Елены Пинчук.

Квартиры выбирали, учитывая пожелания людей. Главные условия – чтобы можно было быстро переехать. Поэтому искали квартиры с качественным ремонтом и даже с мебелью.

Алексадр Кольченко например, подбирал недалеко от метро, ​​чтобы ближе было ездить на учебу. А вот Владимиру Балуху важно, чтобы было где разместить многочисленные книги и подарки, которые он получил уже после возвращения. Главное же, что они чувствуют, что страна их не забыла, – говорит Алексей Сизонович. Как бы этим не пугали в плену.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как освобожденные моряки собрали деньги для политзаключенного Котова.

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