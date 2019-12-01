Анонімно та безкоштовно: де у Києві пройти тест на ВІЛ

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Українців закликають не зволікати і зробити тест на ВІЛ. Адже у нас щодня від недуги помирає 8 людей.

Чим раніше встановити діагноз – тим ефективнішою буде терапія.

До кампанії приєдналися представники Міністерства охорони здоров’я, громадські та благодійні організації, серед яких і Фонд АнтиСНІД, заснований Оленою Пінчук.

Менше 5 хвилин знадобиться, аби пройти тестування на ВІЛ. У світі така процедура звичне явище. Адже коли інфекцію виявляють на 3 чи 4 клінічних стадіях, зупинити хворобу майже неможливо. Україна посідає одне з перших місць серед країн Східної Європи за поширеністю ВІЛ -інфекції.

Анонімно оцінити ризик інфікування можна у спеціальному мобільному додатку HIV Test, відповівши на кілька запитань. Після чого програма покаже перелік усіх безкоштовних пунктів тестування і можна буде обрати найближчий. Ті, хто скористається додатком впродовж наступних двох тижнів – отримають подарунок. Основна мета – заохотити українців перевіритися на СНІД.

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Безкоштовно, без паспорта і без попереднього запису проводять тестування в Києві, поблизу Золотих воріт. У приміщенні освітнього центру Діалог Хаб, який відкрив Фонд АнтиСНІД Олени Пінчук, обладнали кімнату. Працює психолог та проводять лекції зокрема про безпечний секс. Адже, в більшості випадків, саме незахищені статеві стосунки стають причиною зараження.

Чарівного засобу для подолання епідемії ВІЛ-СНІДу немає. Та виявлення діагнозу на ранній стадії – реальна зброя в боротьбі з небезпечною хворобою. Профілактика і піклування про своє здоров’я – найкращий захист.

До слова, Фонд Пінчука купив житло у Києві Сенцову, Балуху, Кольченку, Панову та Сизоновичу.

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