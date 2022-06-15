Апелляционный суд рассматривает 16 дел по запрету пророссийских партий – Малюська

Восьмой апелляционный административный суд во Львове продолжает рассматривать 16 дел по вопросу запрета пророссийских политических партий.

Об этом в среду, 15 июня, рассказал министр юстиции Денис Малюська ведущему Свободы слова на ICTV во время телемарафона Единые новости Вадиму Карпьяку.

– По шести политическим партиям решение уже принято, относительно остальных мы ожидаем их принятий уже в ближайшее время. Относительно тех, которые уже запрещены судом первой инстанции, то безусловно, самое громкое — это партия Наши, возглавляемая Мураевым. Там есть решение суда первой инстанции, сейчас ждем, подадут ли они под апелляционную жалобу, – сказал Малюска.

Он также рассказал, что на днях будет рассмотрен запрет партий Оппозиционная платформа – За жизнь и Партии Шария.

– Возможно, на этой неделе будут решения уже и по этим политическим партиям. Кроме ряда других, которые решающего значения в политической жизни Украины не играли, но и по ним выносятся решения о запрете, в частности это политические партии, фигурировавшие в решении СНБО, которая остановила деятельность 11 политических партий, – отметил министр юстиции.

По его словам, регистрация новых пророссийских партий в будущем также будет осложнена.

– Если они будут исповедовать пророссийскость, то мы подадим еще один, два, три, десять исков с таким же результатом. Создавать партии – это сложно, ресурсно и дорого. Создавать партии, а мы их будем закрывать? Ну, можем поиграть в такую игру, в кота и мышку, – предложил глава Минюста.

Напомним, 15 июня Восьмой апелляционный суд Львова запретил Социалистическую партию Украины.

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