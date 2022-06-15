Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина

Апелляционный суд рассматривает 16 дел по запрету пророссийских партий – Малюська

Анастасия Гевко редактор ленты

Восьмой апелляционный административный суд во Львове продолжает рассматривать 16 дел по вопросу запрета пророссийских политических партий.

Об этом в среду, 15 июня, рассказал министр юстиции Денис Малюська ведущему Свободы слова на ICTV во время телемарафона Единые новости Вадиму Карпьяку.

– По шести политическим партиям решение уже принято, относительно остальных мы ожидаем их принятий уже в ближайшее время. Относительно тех, которые уже запрещены судом первой инстанции, то безусловно, самое громкое — это партия Наши, возглавляемая Мураевым. Там есть решение суда первой инстанции, сейчас ждем, подадут ли они под апелляционную жалобу, – сказал Малюска.

Он также рассказал, что на днях будет рассмотрен запрет партий Оппозиционная платформа – За жизнь и Партии Шария.

– Возможно, на этой неделе будут решения уже и по этим политическим партиям. Кроме ряда других, которые решающего значения в политической жизни Украины не играли, но и по ним выносятся решения о запрете, в частности это политические партии, фигурировавшие в решении СНБО, которая остановила деятельность 11 политических партий, – отметил министр юстиции.

По его словам, регистрация новых пророссийских партий в будущем также будет осложнена.

– Если они будут исповедовать пророссийскость, то мы подадим еще один, два, три, десять исков с таким же результатом. Создавать партии – это сложно, ресурсно и дорого. Создавать партии, а мы их будем закрывать? Ну, можем поиграть в такую игру, в кота и мышку, – предложил глава Минюста.

Напомним, 15 июня Восьмой апелляционный суд Львова запретил Социалистическую партию Украины.

Читайте
Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий в Украине

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Артиллерия, РСЗО, боеприпасы: Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи на $1 млрд
Артиллерия, РСЗО, боеприпасы: Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи на $1 млрд
Только Украина должна определять условия мира в конфликте с РФ – Берлин
Только Украина должна определять условия мира в конфликте с РФ – Берлин
Кандидатство в ЕС: Черногория, Албания и Северная Македония поддержали Украину
Кандидатство в ЕС: Черногория, Албания и Северная Македония поддержали Украину
Мобилизация в Украине 2022: каковы сроки прохождения военной службы
Мобилизация в Украине 2022: каковы сроки прохождения военной службы
Бои в Северодонецке и встреча Рамштайн-3: что происходит на 112-й день войны (онлайн)
Бои в Северодонецке и встреча Рамштайн-3: что происходит на 112-й день войны (онлайн)
Призывал уничтожить украинцев: директору пропагандистского телеканала РФ сообщили о подозрении
Призывал уничтожить украинцев: директору пропагандистского телеканала РФ сообщили о подозрении
Ударили по жилым домам: армия РФ обстреляла из Ураганов Днепропетровщину
Ударили по жилым домам: армия РФ обстреляла из Ураганов Днепропетровщину
В Киеве разоблачили фармкомпанию, финансирующую “ДНР” через аптечный бизнес в Донецке
В Киеве разоблачили фармкомпанию, финансирующую “ДНР” через аптечный бизнес в Донецке
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка