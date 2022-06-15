Апеляційний суд розглядає 16 справ щодо заборони проросійських партій – Малюська

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові продовжує розглядати 16 справ щодо заборони проросійських політичних партій.

Про це у середу, 15 червня, розповів міністр юстиції Денис Малюська ведучому Свободи слова на ICTV під час телемарафону Єдині новини Вадиму Карп’яку.

– Щодо шести політичних партій рішення вже ухвалене, щодо решти ми очікуємо на їх ухвалення вже найближчим часом. Щодо тих, які вже заборонені судом першої інстанції, то, безумовно, найгучніше – це партія Наші, яку очолює Мураєв. Там є рішення суду першої інстанції, зараз чекаємо, чи подадуть вони під апеляційну скаргу, – сказав Малюська.

Він також розповів, що днями буде розглянута заборона партій Опозиційна платформа – За життя та Партії Шарія.

– Можливо, цього тижня будуть рішення вже і щодо цих політичних партій. Окрім низки інших, які вирішального значення у політичному житті України не грали, але й щодо них виносяться рішення про заборону, зокрема це політичні партії, які фігурували у рішенні РНБО, яка зупинила діяльність 11 політичних партій, – зазначив міністр юстиції.

За його словами, реєстрацію нових проросійських партій у майбутньому також буде ускладнено.

– Якщо вони сповідуватимуть проросійськість, то ми подамо ще один, два, три, десять позовів з тим самим результатом. Створювати партії – це складно, ресурсно та дорого. Створювати партії, а ми їх закриватимемо? Ну, можемо пограти в таку гру, у кота та мишку, – запропонував голова Мін’юсту.

Нагадаємо, 15 червня Восьмий апеляційний суд Львова заборонив Соціалістичну партію України.

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