Арест имущества, увольнение и прекращение сотрудничества: как Россия стала изгнанником в экономическом мире

Россия уже ощутила первые последствия кровавого вторжения на территорию Украины. Страна стала мировым изгнанником, а тем, кто с ней продолжает торговать и иметь дело – руку уже не подают.

Запад готовит пятый пакет санкций против РФ, который сделает невозможным любое избежание ограничений и потерь. Становится очень ощутимым давление для всех компаний, до сих пор не покинувших рынок страны-террориста. Правда, увеличивается количество предприятий и производств мира, которые и без юридических директив не желают получать доходы, замешанные в крови.

Финансовая охота на путинских приспешников

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что они продолжат работу против тех, кто своими преступными действиями позволяет правительству России продолжать несправедливую войну против Украины.

Так что в Испании уже арестовали яхту Сергей Чемезова — давнего друга хозяина Кремля. В Финляндии задержали 21 роскошное плавсредство. А еще миллионы долларов заморожены на банковских счетах.

Путинские миньйоны часто записывали свое имущество на родственников или подставных лиц. Для их розыска в министерстве юстиции была создана специальная группа – перехват клептократов. И, как на диком западе, призывают неравнодушных помочь – за вознаграждение до $5 млн.

– Собственно в Штатах одна из самых эффективных разведок в мире и там очень эффективный механизм, и со временем мы увидим очень интересные результаты, – убежден экономический эксперт, инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Украинские айтишники и юристы уже помогают найти подобную информацию и призывают наши общины за границей к сотрудничеству.

Удар для рядовых россиян

Не только миллиардеры с российским паспортом страдают от сокрушительных санкций Запада. Рядовых россиян увольняют из международных организаций, потому что они не протестовали против войны в Украине, поэтому являются соучастниками преступлений Путина.

– Сейчас россиян не хотят брать на работу, в ИТ-секторе сотни тысяч людей теряют работу, – говорит соучредитель компании Haсken, конференции HaskIT и Школы «белых» хакеров Егор Аушев.

Кто-то убегает за границу, но российский паспорт становится черной меткой. Просто в Турции известному программисту ведущий сайт по поиску работы навсегда заблокировал анкету.

“Русский бизнес” – это слово становится токсичным в мире. Им уже не подают руки и просто просят покинуть цивилизованный мир. В США заблокировали работу фонда с российской основательницей и российскими деньгами. Все уже точно знают – репутация западной компании пострадает, если пресса будет писать о сотрудничестве с россиянами.

— Репутация – это их деньги. Они знают, что их репутация позволяет зарабатывать деньги. Если репутацию потерять, то не смогут зарабатывать деньги, – объясняет Сергей Фурса.

Помогают в изгнании России в мире и простые граждане. Портовые работники отказываются разгружать российские корабли, или суда с российской нефтью – из-за этого тысячи тонн сырья в танкерах болтаются в море. Покупатели бойкотируют товар с изображением символов Москвы, так что производители идут на их требования и меняют вид своей продукции.

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