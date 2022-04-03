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Арешт майна, звільнення та припинення співпраці: як Росія стала вигнанцем у економічному світі

Андрій Гетьман

Росія вже відчула перші наслідки кровавого вторгнення на територію України. Країна стала світовим вигнанцем, а тим, хто з нею продовжує торгувати і мати справу – руку вже не подають.

Захід готує п’ятий пакет санкцій проти РФ, який унеможливить будь-яке уникнення обмежень і втрат. Стає дуже відчутним тиск для всіх компаній, які досі не покинули ринок країни-терориста. Щоправда, збільшується кількість підприємств та виробництв світу, які і без юридичних директив не бажають отримувати прибутки, замішані на крові.

Фінансове полювання на путінських приспішників

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що вони продовжать роботу проти тих, хто своїми злочинними діями дозволяє уряду Росії продовжувати несправедливу війну проти України.

Тож в Іспанії вже заарештували яхту Сергій Чемезова – давнього друга господаря Кремля. У Фінляндії затримали 21 розкішний плавзасіб. А ще мільйони доларів заморожених на банківських рахунках.

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Путінські посіпаки часто записували своє майно на родичів чи підставних осіб. Для їх розшуку у міністерстві юстиції створили спеціальну групу – перехоплення клептократів. І, немов на дикому заході, закликають небайдужих допомогти – за винагороду до $5 млн.

– Власне у Штатах одна з найефективніших розвідок у світі і там дуже ефективний механізм, і з часом ми побачимо дуже цікаві результати, – переконаний економічний експерт, інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Українські айтівці та юристи вже допомагають знайти подібну інформацію і закликають наші громади закордоном до співпраці.

Удар для пересічних росіян

Не лише мільярдери з російським паспортом потерпають від нищівних санкцій Заходу. Пересічних росіян звільняють з міжнародних організацій, бо вони не протестували проти війни в Україні, тож є співучасниками злочинів Путіна.

– Зараз росіян не хочуть брати на роботу, в ІТ-секторі сотні тисяч людей втрачають роботу, – говорить співзасновник компанії Haсken, конференції HaсkIT та Школи «білих» хакерів Єгор Аушев.

Хтось тікає за кордон, але російський паспорт стає чорною міткою. Просто в Туреччині відомому програмісту провідний сайт з пошуку роботи  назавжди заблокував анкету.

“Російський бізнес” – це слово стає токсичним у світі. Їм вже не подають руки і просто просять залишити цивілізований світ. У США заблокували роботу фонду з російською засновницею і російськими грошима. Всі вже точно знають – репутація західної компанії постраждає, якщо преса писатиме про співпрацю з росіянами.

– Репутація – це їх гроші. Вони знають, що їхня репутація дозволяє заробляти гроші. Якщо репутацію втрать, то не зможуть заробляти гроші, – пояснює Сергій Фурса.

Допомагають у вигнанні Росії в світі й прості громадяни. Портові працівники відмовляються розвантажувати російські кораблі, або судна з російською нафтою – через це тисячі тон сировини у танкерах бовтається у морі. Покупці бойкотують товар із зображення символів Москви, тож виробники йдуть на їхні вимоги і змінюють вигляд своєї продукції.

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