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Архитектурная инквизиция. Как в Таллинне заботятся об историческом наследии города

Украинец стоит на защите исторического наследия эстонской столицы. Бориса Дубовика в Таллинне местные называют архитектурным инквизитором. Пока он не даст разрешение – в городе нельзя сделать ни одного ремонта, перепланировки, или возвести здание. А за незаконные работы Борис может отправить злоумышленника за решетку.

В Таллинне очень заботятся стариной, чтобы сохранить для потомков уникальный архитектурный ансамбль. Борис приехал в Эстонию в 1972 году на свидание с девушкой и влюбился, только не в нее, а в Таллинн. Из простого реставратора вырос руководитель. Сейчас он возглавляет своеобразную архитектурную инквизицию. Последние годы владельцы таллиннской недвижимости к его советам прислушиваются охотно. Потому что после правильной реставрации средневековые дома дорожают на миллионы евро. Детали в сюжете Руслана Тарасова из Радио Свобода.

Напомним, украинский архитектор получил золото на International Design Awards в США.

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