Архітектурна інквізиція. Як у Таллінні дбають про історичну спадщину міста

Українець стоїть на захисті історичної спадщини естонської столиці. Бориса Дубовика у Таллінні місцеві називають архітектурним інквізитором. Поки він не дасть дозвіл – у місті не можна зробити жодного ремонту, перепланування, чи звести будівлю. А за незаконні роботи Борис може відправити зловмисника за грати.

У Таллінні дуже опікуються старовиною, щоб зберегти для нащадків унікальний архітектурний ансамбль. Борис приїхав до Естонії 1972 року на побачення із дівчиною і закохався, тільки не в неї, а в Таллінн. Із простого реставратора виріс керівник. Нині він очолює своєрідну архітектурну інквізицію. Останні роки власники талліннської нерухомості до його порад прислухаються охоче. Бо після правильної реставрації середньовічні будинки дорожчають на мільйони євро. Деталі у сюжеті Руслана Тарасова з Радіо Свободи.

Нагадаємо, український архітектор отримав золото на International Design Awards у США.

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