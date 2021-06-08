Артек-Буковель: программа отдыха и условия пребывания

Лето — время отдыха и новых незабываемых приключений. Самое время позаботиться о том, как проведут это время года дети. В Украине есть места, где оживают мечты детишек — это в том числе и лагерь Артек-Буковель.

— Всего в Карпатах отдохнуло где-то около 25 тыс. детей из Украины и из-за рубежа. После карантинного перерыва мы возобновляем лагерь, — сообщает пресс-секретарь ТК Буковель Виталия Васильчук.

В программу лагеря входит:

покорение вершин, в частности Говерлы;

спортивное ориентирование;

переправа через реку по веревке;

и еще много различных спортивных соревнований.

Программа отдыха продумана до мелочей. В лагере Артек-Буковель особое внимание уделено условиям пребывания, чтобы дети как следует оздоровились.

Также Факты ICTV ранее писали, как изменился отдых в летних лагерях и как готовятся принимать детей в условиях пандемии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.