Артек-Буковель: программа отдыха и условия пребывания
Лето — время отдыха и новых незабываемых приключений. Самое время позаботиться о том, как проведут это время года дети. В Украине есть места, где оживают мечты детишек — это в том числе и лагерь Артек-Буковель.
— Всего в Карпатах отдохнуло где-то около 25 тыс. детей из Украины и из-за рубежа. После карантинного перерыва мы возобновляем лагерь, — сообщает пресс-секретарь ТК Буковель Виталия Васильчук.
В программу лагеря входит:
- покорение вершин, в частности Говерлы;
- спортивное ориентирование;
- переправа через реку по веревке;
- и еще много различных спортивных соревнований.
Программа отдыха продумана до мелочей. В лагере Артек-Буковель особое внимание уделено условиям пребывания, чтобы дети как следует оздоровились.
Также Факты ICTV ранее писали, как изменился отдых в летних лагерях и как готовятся принимать детей в условиях пандемии.
2021-06-08
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