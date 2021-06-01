Отдых в летних детских лагерях: цены и сроки

В Украине начинается сезон детских лагерей. До аннексии Крыма и войны на Донбассе ежегодно открывалось более 800 различных детских оздоровительных комплексов.

В прошлом году добавилась еще и пандемия. Из-за карантина в Украине работало только до 100 детских лагерей.

Уже через две недели в один из лагерей на Закарпатье заедет первая смена детей. На огромной территории у гор и леса — реконструированный двухэтажный жилой корпус и пять деревянных домиков.

Заведению пришлось перейти на работу в карантинном режиме. Но это на стоимость отдыха не повлияло. Сутки пребывания стоят 500 грн, а одна смена длится две недели.

В Донецкой области на побережье Азовского моря также готовы принимать отдыхающих. В среднем один день пребывания здесь стоит 700 грн, но если в предыдущие годы за сезон здесь оздоравливали 2,5 тыс. детей, то в этом году из-за карантина сюда приедет только 600.

Очень востребованы языковые и скаутские лагеря. Путевки в них раскупили еще за несколько месяцев до старта сезона, а средняя стоимость 4 тыс. за две недели.

Сколько украинцев собираются в отпуск этим летом и как они его проведут — смотрите в материале Фактов ICTV.

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