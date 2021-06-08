Артек-Буковель: програма відпочинку та умови перебування
Літо – час відпочинку та нових незабутніх пригод. Саме пора подбати про те, як проведуть цю пору року діти. В Україні є місця, де оживають мрії дітвори – це, зокрема, і табір Артек-Буковель.
– Загалом у Карпатах відпочило десь близько 25 тис. дітей з України і з-за кордону. Після карантинної перерви ми відновлюємо табір, – повідомляє прес-секретарка ТК Буковель Віталія Васильчук.
У програму табору входить:
- підкорення вершин, зокрема Говерли;
- спортивне орієнтування;
- переправа через річку по мотузці;
- та ще багато різних спортивних змагань.
Програма відпочинку продумана до найменших дрібниць. У таборі Артек-Буковель особлива увага приділена умовам перебування, щоб діти як слід оздоровилися.
Також Факти ICTV раніше писали, як змінився відпочинок у літніх таборах та як готуються приймати дітей в умовах пандемії.
2021-06-08
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