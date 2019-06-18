Аскания Нова и Лемурийское озеро: новый туристический маршрут Соляная дорога

Новый туристический маршрут Соляная дорога объединила прелести трех территориальных общин Херсонщины.

Лемурийское озеро, насыщенное солью и жемчужина биосферного заповедника Аскания Нова. На Херсонщине три территориальные общины объединились в туристическую сеть Соляная дорога. Стокилометровое путешествие степями Таврии начинается с розового озера с целебной рапой вблизи села Григорьевка. Именно здесь чумаки добывали соль.

Далее в туристическом маршруте – село Тавричанка. Здесь в племенном хозяйстве скрестили пять видов коров, и вывели оригинальную южную мясную породу. Она дикая, как прародитель зебу с Кубы, устойчива к жаре, болезням и неприхотлива в еде. Для экскурсионных групп в местном кафе проводят дегустацию.

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Гастротуризм продолжается в 8 километрах в селе Марьяновка. Здесь недавно открыли козью ферму.

В жаркий день поездку стоит завершить в заповеднике Аскания Нова. От палящего солнца можно спрятаться в дендропарке – здесь более тысячи видов деревьев и кустарников, столетние дубы и вязы. Невероятные впечатления – наблюдать за животными в огромном зоопарке. Здесь посреди степи целыми табунами ходят зебры, буйволы, антилопы и сайгаки.

Однодневную экскурсию Соляной дорогой уже предлагают отдыхающим черноморских курортов Херсонщины. После развития инфраструктуры и достаточного количества отелей в маршрут присоединятся города Каховка, Новая Каховка и Берислав. Скоро туристов ожидает полноценное путешествие выходного дня.

К слову, Затока – поселок в Одесской области, который ежегодно принимает тысячи украинских и иностранных туристов. Факты ICTV расскажут о пляжах Затоки, вариантах жилья и развлечений.

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